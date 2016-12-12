Член Совфеда Николай Фёдоров высказался в поддержку Ельцин Центра

Член Совета Федерации, первый президент Чувашской Республики Николай Фёдоров на своём официальном сайте разместил обращение к режиссёру Никите Михалкову.

Фёдоров вспоминает речь Михалкова 20-летней давности.

– 20 лет назад с высокой трибуны Вы заявляли во всеуслышание о том, что Борис Николаевич Ельцин – динамичный лидер, обладающий огромным количеством достоинств, – пишет сенатор.

Автор письма недоумевает, как взгляды человека могли претерпеть такие "потрясающие метаморфозы". Странным для политика является то, что Михалков игнорирует тот факт, что в создании музея приняли участие Владимир Путин и Дмитрий Медведев.

– Получается, что руководство страны и президентская администрация, сами того не ведая, выступают в роли "пятой колонны", внедряя, как Вы выразились, "яд" в сознание юных сограждан, – продолжает Фёдоров.

В финале своего послания сенатор сравнивает посещение Ельцин Центра с инъекцией "целебной вакцины", "которая призвана вылечить наше общество от чванства и гордыни, однобокости взглядов и ненависти к оппонентам. От привычки воздевать указательный палец и поучать с менторскими интонациями. И предотвратить падение в пропасть единомыслия, откуда мы с таким трудом благодаря Борису Николаевичу Ельцину стали выбираться".