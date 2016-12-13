Сергей Лавров уже три года возглавляет медиарейтинг федеральных министров

По итогам ноября Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров занял первое место в медиарейтинге, составленном компанией "Медиалогия".

Напомним, лидирующие позиции по числу упоминаний в СМИ глава российского МИДа сохраняет уже три года: с конца 2013 года, когда на первое место выходил Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Кстати, руководитель главного оборонного ведомства страны уже третий месяц подряд находится на втором месте в медиарейтинге.

На третье место поднялась Министр образования и науки РФ Ольга Васильева. По итогам октября её имя находилось на четвёртой строчке медиарейтинга.