Михаил Ершов и Владимир Власов стали заместителями руководителя парламентской фракции "ЕР"

Депутаты-единороссы Законодательного собрания Свердловской области избрали Владимира Власова и Михаила Ершова заместителями руководителя своей фракции.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", фракция "Единая Россия" — самая многочисленная в региональном парламенте. В неё входят 36 из 50 депутатов. Владимир Власов является вице-спикером Заксобрания области, а Михаил Ершов возглавляет в региональном парламенте комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления.