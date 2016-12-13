Уральцы увидят звёздный дождь Геминиды на вечернем небе

Сегодня вечером, 13 декабря, жители Свердловской области смогут наблюдать на небе интенсивный метеорный поток Геминиды до утра. При ясной погоде можно увидеть единичные яркие метеоры, так как поток затмит свет последней в этом году полной Луны, сообщил "ОГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

- Метеорный поток Геминиды сравним по интенсивности с потоком Персеиды в августе и Квадрантины в январе. В час над Екатеринбургом будут пролетать около 100 метеоров, но яркий свет полной Луны скроет слабые метеоры, позволив наблюдать только самые эффектные из них. Вечером звёздный дождь лучше искать в восточной части неба, ночью на - юге, а утром - в западной части неба, - пояснил Владилен Санакоев.

По словам инженера учебной обсерватории УрФУ, название поток Геминиды приобрёл благодаря созвездию Близнецов, в котором находится радиант (от лат. Gemini). В зимнее время созвездие Близнецов хорошо наблюдается в уральских широтах, поэтому за потоком можно наблюдать в тёмное время суток. Прародителем потока считается астероид Фаэтон размером 5 километров.

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум