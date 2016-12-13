В Екатеринбурге 40 огнеборцев тушили банный комплекс

Вечером в понедельник, 12 декабря, в Екатеринбурге произошёл крупный пожар в банном комплексе "Русские бани" на улице Водонасосной. По счастью, никто не пострадал, однако сгорели деревянные постройки на площади порядка 350 квадратных метров. На ликвидацию пожара были направлены 12 спецмашин и 40 человек личного состава, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о пожаре на Водонасосной поступило в 19:52, сообщили в пресс-службе главка. На площади 350 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки, а также повреждены кровля, потолочное перекрытие, внутренние перегородки в административном здании и здании муниципальной бани.

Послностью пожар удалось потушить лишь в 2:47 ночи. Работу огнеборцев осложняло отсутствие пожарных гидрантов, в связи с чем к месту возгорания дополнительно были направлены специальные автоцистерны и передвижной пожарный водоём.

Причина пожара устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Видео: служба "Сова"