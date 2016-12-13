Уральский хор исполнил рождественские песни в соборах Санкт-Петербурга

Женский хор Краснотурьинского колледжа искусств стал лауреатом I степени на первом международном фестивале "Предчувствие Рождества". Конкурс проходил в концертных залах, соборах и музеях Санкт-Петербурга с 9 по 12 декабря, рассказали "ОГ" в пресс-службе колледжа.

Коллектив также получил специальный приз жюри - "Лучший концертмейстер".

- 10 декабря уральский женский хор исполнил пять произведений, в том числе одну композицию без инструментального сопровождения, в Кафедральном соборе святых Петра и Павла. На следующий день коллектив выступил с духовной программой в Римско-католической церкви святого Станислава. Задачами фестиваля стали создание атмосферы предчувствия праздника Рождества и популяризация лучших мировых образцов духовной музыки, - рассказали в пресс-службе Краснотурьинского колледжа искусств.

На фестивале концертную программу, посвящённую празднику Рождества Христова, исполняли 23 коллектива из России, Литвы и Финляндии. Оценивали сложность, динамику, чувство ритма и эмоциональность музыканты и священники России, Беларуси и Латвии.

Фото: Ольга Пиценко