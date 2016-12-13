Свердловского депутата Карапетяна поймали на пьяном вождении

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от фракции "Справедливая Россия" Армен Карапетян задержан в Екатеринбурге сотрудниками ДПС. У полицейских есть все основания считать, что депутат-справедливоросс управлял автомашиной, будучи в нетрезвом состоянии. Оперативная видеозапись происшествия была опубликована на телеканале "Вести".

На кадрах чётко видно, как депутат Армен Карапетян вместо водительского удостоверения показывает сотрудникам дорожной полиции удостоверение депутата. Личная охрана депутата при этом пытается оказывать активное сопротивление сотрудникам органов правопорядка, находящимся при исполнении обязанностей.

В отношении правонарушителей были оформлены несколько административных протоколов, в том числе за отказ гражданина Карапетяна от прохождения медицинского освидетельствования. Как сообщили корреспонденту "ОГ" в управлении Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу, ситуацию взял на личный контроль заместитель генерального прокурора в УрФО.

По имеющейся информации, инцидент имел место 10 декабря на улице Челюскинцев. Сотрудники ДПС остановили для проверки автомашину Mercedes Gelendwagen. За рулём иномарки оказался депутат с явными признаками опьянения и охрана народного избранника.