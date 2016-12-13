В регионе сменился председатель Счётной палаты

Региональное Заксобрание утвердило нового председателя Счётной палаты. Им стала экс-заместитель министра инвестиций и развития региона Елена Новоторженцева, чью кандидатуру рекомендовал глава региона Евгений Куйвашев.

Кандидатуру нового руководителя Счётной палаты депутатам представлял первый вице-губернатор Владимир Тунгусов.

- Елена Васильевна имеет высшее образование, окончила УрГУ. Общий стаж работы на руководящих должностях составляет более 15 лет. В 2012 году назначена на должность заместителя министра экономики, в ноябре 2014 перешла на должность замминистра инвестиций Свердловской области, - рассказал Тунгусов.