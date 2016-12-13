Екатеринбурженка Лада Акимова стала "Красой России - 2016"

13 декабря 2016, 11:17 / Общество

Екатеринбурженка Лада Акимова стала победительницей конкурса "Краса России - 2016". Церемония награждения самых красивых девушек страны проходила в столичном клубе ICON 12 декабря. 

Национальный конкурс красоты и талантов проходит с 1995 года, участие в нём принимают девушки со всех регионов России. В этом году корону и звание "Краса России" завоевала 18-летняя Лада Акимова из Екатеринбурга. Ей предстоит представлять нашу страну на мировых форумах красоты.

- Спасибо всем, кто рядом: поддерживает или просто наблюдает за мной. Спасибо всем девчонкам за тёплую компанию и дружескую обстановку! Отдельная благодарность всем родным и педагогам, - написала в социальных сетях Лада Акимова перед церемонией награждения. 

Отметим, региональный этап конкурса проходил в Екатеринбурге при поддержке "Областной газеты".

Фото: социальные сети

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