Екатеринбургская гордума приняла городской бюджет на 2017 год в первом чтении

17 часов назад
Экс-депутат Заксобрания Игорь Данилов возглавил Екатеринбург-ЭКСПО
Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Данилов назначен на пост генерального директора АО «Уральский выставочный центр» (Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»).
9 декабря 2016
Как изменился проект областного бюджета-2017 к финальным чтениям?
По итогам согласительных комиссий увеличились все три основных показателя проекта областного бюджета на 2017 год. Об этом вчера на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания заявила вице-губернатор — министр финансов Галина Кулаченко.
9 декабря 2016 Реклама
Покупаем обновки для детей
Дети очень быстро растут, а значит совсем скоро вам может потребоваться покупка новой одежды и обуви. Отправляться с ребенком в торговый центр – вряд ли хорошая идея. Шум, суета, бесконечные примерки могут очень быстро надоесть и стать причиной капризов и слез.
8 декабря 2016
Уральский самолёт «обули» в лыжи
Директор УЗГА рассказал, как зарабатывать на производстве в «Титановой долине» и беспилотниках.
8 декабря 2016
Газ изменил жизнь в Южаково
Село Южаково Горноуральского ГО первую зиму живёт с новой системой теплоснабжения. Школа, детсад, Дом культуры, детдом и три многоквартирника обогревает новая блочная котельная. Частные дома — в коммунальной автономии. Большинство жителей установили газовые котлы, и лишь некоторые отдали предпочтение электрическим. Самостийность обеспечила людям не только денежную экономию, но и комфортные условия проживания.
7 декабря 2016
В Свердловской области заработал фонд поддержки промышленников
Сегодня в полной версии «ОГ» публикуется постановление регионального правительства о создании Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.
6 декабря 2016
Государство продолжит поддержку ипотечных заёмщиков
Государственная программа поддержки россиян, взявших ипотечный кредит, но не сумевших вовремя его выплачивать, продлевается до 1 марта 2017 года. Такое решение приняло правительство РФ.
6 декабря 2016
Екатеринбург в тройке городов-лидеров, где покупают онлайн
Екатеринбург стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга по доле онлайн-покупателей среди пользователей Интернета. Почти 88 процентов совершеннолетней аудитории обращается к интернет-магазинам, сказано в исследовании Яндекс.Маркет.
6 декабря 2016
Ресторатор Олег Ананьев — о заведениях в торговых центрах и домашней кухне-лаборатории
Одному из самых опытных рестораторов Екатеринбурга Олегу Ананьеву принадлежит большинство заведений в ТРЦ «Гринвич» («Труффальдино», «Красна хата», «Хаш»), украинский ресторан «Вечера на хуторе» и другие проекты, заслужившие доверие горожан.
6 декабря 2016
Ревдинский завод выполнил личный приказ Сталина
75 лет назад (в 1941 году) Ревдинский завод по обработке цветных металлов выпустил первую продукцию. Это были 56 килограммов радиаторной трубки для авиационной промышленности.