Екатеринбургская гордума приняла городской бюджет на 2017 год в первом чтении

Екатеринбургская гордума приняла в первом чтении городской бюджет на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

— Основные параметры на будущий год таковы: доходы — 33,264 млрд рублей, расходы — 34,13 млрд рублей. Дефицит бюджета — 866 млрд рублей, или 5%, — доложила депутатам и.о. начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева.

По её словам, заметную часть расходов будущего года составят траты на подготовку областного центра к приёму матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2017 году в муниципальной казне на эти цели предусмотрено более 1,9 млрд рублей.