Никита Михалков посетит Екатеринбург: его готовы принять в Ельцин Центре

Боксёрское шоу, которое состоится в Екатеринбурге 17 декабря, намерен посетить известный российский режиссёр Никита Михалков. Об этом "Областной газете" сообщили организаторы шоу. В связи с этим представители Президентского центра имени Бориса Ельцина ждут визита режиссёра в музей Ельцин Центра.

- Мы получили от Никиты Сергеевича устное подтверждение о том, что он приедет на бои, - рассказали представитель организаторов шоу. - Он приезжал на аналогичное мероприятие в Екатеринбург в прошлый раз, и подтвердил своё присутствие и сейчас. Правда, никто не исключает форс-мажоры, но мы надеемся, что ничего такого не произойдёт.

Между тем возможный визит Михалкова в Екатеринбург уже вызвал воодушевление у представителей Ельцин Центра:

- Мы от него никаких официальных запросов пока не получали, - сообщила официальный представитель учреждения Елена Волкова. - Но готовы его принять.

Ранее режиссёра, который подверг критике музей Ельцин Центра, хотя сам его ни разу не посещал, пригласил посетить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор выразил надежду, что Никиту Михалкова неверно проинформировали, и он, возможно, изменит своё мнение, когда сам посетит Президентский центр. Полный текст скандального выступления Михалкова в Совфеде "ОГ" опубликовала на своём сайте.