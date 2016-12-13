Доходы горбюджета Екатеринбурга на 2016 год увеличены на 1,3 млрд рублей

Сегодня депутаты Екатеринбургской гордумы пересмотрели основные параметры городского бюджета на 2016 год.

По словам и. о. начальника департамента финансов администрации Екатеринбурга Анны Турунцевой, речь идёт об увеличении доходных и расходных статей муниципальной казны. Как оказалось, по итогам текущего года местный бюджет получит на 1,3 млрд рублей больше, чем ожидалось.