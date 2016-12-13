Михаил Горбачёв допустил создание единого государства в границах СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачёв заявил, что считает возможным восстановление государства, разрушенного в 1991 году после подписания Беловежских соглашений. По словам бывшего руководителя страны Советов, это будет союз без приставки "советский".

Накануне 25-летия сложения полномочий главы государства Горбачёв дал интервью ТАСС. Михаил Горбачёв пояснил, отвечая на вопросы журналистов, что восстановление Советского Союза невозможно, а Союза - да:

- В прежних границах и с тем же составом, добровольно... - отметил экс-президент. - Я считаю, что новый Союз может быть.

Политик признал, что в 1991 году Борис Ельцин его фактически переиграл: первый Президент России подписал Союзный договор, при этом уже зная, что готовится подписание соглашение о роспуске СССР между лидерами РСФСР, Украины и Белоруссии. Вообще, по словам Горбачёва, именно амбиции Ельцина стали причиной его борьбы за суверенитет: беспредельно властолюбивый, Ельцин "очень переживал и очень был недоволен, что он не член Политбюро ЦК КПСС, отсюда все его протесты".

Михаил Горбачёв по-прежнему считает, что СССР мог быть сохранён:

Я отстаивал Союз до конца. Реформировать, обновить Союз было возможно и необходимо.

Отметим, Президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв добровольно сложил с себя полномочия 25 декабря 1991 года. Немногим ранее, 8 декабря, президенты России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и Белоруссии Станислав Шушкевич подписали соглашение о роспуске Советского Союза - так называемое Беловежское соглашение. Соглашение было подписано несмотря на итоги мартовского референдума о сохранении СССР: тогда 71,3% россиян, 70,2% жителей Украины и 82,7% населения Белоруссии высказались за сохранение единого государства.