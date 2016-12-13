Сколько зарабатывают свердловские депутаты

13 декабря 2016, 11:58 / Политика

Председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина озвучила, сколько зарабатывают свердловские депутаты.

Напомним, на сегодняшнем заседании депутаты свердловского Заксобарния изменили способ расчёта заработных плат руководства законодательного органа. Такая необходимость возникла из-за реформы правительства.

Теперь оклад председателя регионального парламента Людмилы Бабушкиной будет составлять 90 процентов от оклада губернатора Свердловской области. До этого её заработок был приравнен к зарплате председателя председателя областного кабмина, чью должность ликвидировали.

Зарплату первого зампредседателя ЗакСО Виктора Шептия уравняли с заработком первого вице-губернатора Владимира Тунгусова. Председатели комитетов будут зарабатывать столько же, сколько вице-губернаторы, не являющиеся первыми. По словам председателя комитета регионального Заксобрания по законодательству Владимира Никитина, изменения не повлекут дополнительных расходов.

Другими словами, заработная плата руководства ЗакСО останется на прежнем уровне. Однако депутаты из оппозиционных фракций не поверили Никитину и попросили озвучить его точные цифры. Однако парламентарий ответил, что точные суммы будут известны только после перерасчёта - 1 января. Чтобы не разводить дальнейшую дискуссию слово взяла Людмила Бабушкина.

- Рядовой депутат у нас получает 36 тысяч рублей. Председатель комитета 44 тысячи. Первый заместитель - 46 тысяч рублей. Председатель - 47 тысяч, - сообщила председатель ЗакСО.

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