Оборот свердловского общепита за январь-октябрь 2016 года упал на 16,7%

В нынешнем году уральцы стали заметно экономить на питании: оборот предприятий общественного питания за десять месяцев нынешнего года упал на 16,7%.

Как сообщает Росстат, по Свердловской области оборот ресторанов, кафе, баров и иных заведений общепита за январь-октябрь 2016 года оказался равен 42,7 млрд рублей. Это составляет всего лишь 83,3% по сравнению с первыми десятью месяцами прошлого года.

Стоит отметить, что снижение оборота предприятий общественного питания отмечается по всей стране. Но средняя цифра уменьшения по России равна всего лишь 3,8%. Это значит, что в Свердловской области темп падения практически в четыре раза выше.