В МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО пройдёт вечер бокса

17 декабря 17:00 в МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" (Новокольцовский тракт) состоится грандиозный вечер бокса. Главным событием мероприятия станет 12-раундовый поединок за звание временного чемпиона мира в супертяжёлом весе (по версии WBС) между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Берменом Стиверном. Помимо главного боя вечера, состоятся ещё 9 поединков с участием ведущих российских боксёров из Екатеринбурга, Сочи, Костромы, Перми, Московской и Мурманской областей.

Для того чтобы МВЦ смог принять всех желающих, там установят временные трибуны на 15 тысяч мест.

Организаторы боксёрского шоу - промоутерские компании RCC Boxing Promotions (РМК Боксинг Промоушен) и "Мир Бокса". Турнир организован при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

На большой вечер бокса, который состоится 17 декабря в ЭКСПО, можно будет добраться на бесплатном автобусе.