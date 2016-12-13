Екатеринбургских пенсионеров поднимут на "Высоцкий" и отвезут в монастырь на Ганину Яму

14 декабря с 10:00 до 16:00 от КЦСОН "Малахит" (проспект Космонавтов, 43в) начнётся благотворительная экскурсия по Екатеринбургу и окрестностям для пенсионеров. Около 20 пожилых людей отправятся в непродолжительную поездку по городу, затем им предстоит подняться на смотровую площадку БЦ "Высоцкий", чтобы познакомиться с историческими и современными достопримечательностями Екатеринбурга, увидеть, как изменился город за последние годы. Затем участники экскурсии отправятся на Ганину Яму и познакомятся с трагической историей гибели царской семьи, а также пообедают в монастырской трапезной.