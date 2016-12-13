СКР: шестилетняя девочка погибла в детсаду Екатеринбурга от заболевания сердца

Вчера, 12 декабря, воспитанница детского сада в Екатеринбурге скончалась, несмотря на усилия врачей. По предварительным данным, смерть ребёнка наступила от заболевания сердца, сообщил "ОГ" официальный представитель Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Точная причина смерти будет известна после проведения гистологического исследования, которое обычно проводится более одного месяца. Сейчас продолжается доследственная проверка: сотрудниками СКР проводятся опросы родственников, знакомых и очевидцев. Известно, что ребёнок воспитывался в благополучной семье, - рассказал Александр Шульга.

Напомним, вчера около 10:30 в детском саду №131 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию воспитанников погибла шестилетняя девочка. Представители управления здравоохранения Екатеринбурга сообщили о том, что она скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

Добавим, ситуация находится на личном контроле прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова.