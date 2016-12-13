Владимир Путин подарил свердловскому школьнику конструктор LEGO

Президент России Владимир Путин откликнулся на письмо шестиклассника из Тавды Руслана Файфера и подарил ему высокотехнологичный конструктор LEGO.

Как сообщает областной департамент информполитики, этот школьник уже дважды занимал второе место на различных областных соревнованиях по робототехнике, а в этом году его проект признан лучшим на региональном форуме TEXHOFEST.

— Тот конструктор, который подарен Руслану — это не просто игрушка, это сложный, высокотехнологичный набор. Ребята тянутся к современным знаниям, у них для этого всё есть, нужно только помогать им в этом, — сказал первый заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев. Помимо конструктора от главы государства, он вручил маме Руслана — Галине Файфер мягкую игрушку — подарок для младшей сестры Руслана — Яны.

Фото: областной департамент информполитики