Свердловская Госавтоинспекция поймала водителя автобуса, который вёз детей без разрешающих документов

На трассе Пермь - Екатеринбург сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус с 17 детьми: у водителя не было разрешающих документов на перевозку несовершеннолетних.

- На стационарном посту ГИБДД на 290-м км автодороги Пермь - Екатеринбург был остановлен автобус Volkswagen под управлением 30-летнего водителя, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - В салоне автобуса находился детский танцевальный коллектив: 17 детей, возраст самого младшего из которых составлял 6 лет, и двое сопровождающих взрослых. У водителя отсутствовали какие-либо документы на организованную перевозку несовершеннолетних пассажиров, а транспортное средство не было приспособлено для транспортировки детей. Тахограф в машине также отсутствовал.

Водитель пояснил, что перевозил группу детей впервые, поэтому в принципе не знал, какие к этому предъявляются требования. В отношении нарушителя составлены сразу три административных протокола.