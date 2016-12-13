Свердловская Госавтоинспекция поймала водителя автобуса, который вёз детей без разрешающих документов
13 декабря 2016, 14:38 / Общество
На трассе Пермь - Екатеринбург сотрудники ГИБДД остановили микроавтобус с 17 детьми: у водителя не было разрешающих документов на перевозку несовершеннолетних.
- На стационарном посту ГИБДД на 290-м км автодороги Пермь - Екатеринбург был остановлен автобус Volkswagen под управлением 30-летнего водителя, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - В салоне автобуса находился детский танцевальный коллектив: 17 детей, возраст самого младшего из которых составлял 6 лет, и двое сопровождающих взрослых. У водителя отсутствовали какие-либо документы на организованную перевозку несовершеннолетних пассажиров, а транспортное средство не было приспособлено для транспортировки детей. Тахограф в машине также отсутствовал.
Водитель пояснил, что перевозил группу детей впервые, поэтому в принципе не знал, какие к этому предъявляются требования. В отношении нарушителя составлены сразу три административных протокола.
Отметим, после страшной автоаварии 4 декабря на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень, когда погибли 11 юных спортсменов и тренер из Нефтеюганска, проверке правил перевозки детей по всей стране уделяется особо пристальное внимание.
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