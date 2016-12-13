Над Каменском-Уральским навис смог

Уральский гидрометцентр распространил информацию о неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе в Каменске-Уральском. Предупреждение действует до 20.00 часов 15 декабря.

- Неблагоприятные метеорологические условия не представляют опасности для жителей города. Концентрация вредных примесей в атмосферном воздухе невысокая. Предупреждение прежде всего касается промышленных предприятий. Необходимо, чтобы они сократили выбросы вредных веществ, - пояснила "ОГ" главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.