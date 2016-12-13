Билеты на премьеру мюзикла "Декабристы" в Свердловской музкомедии проданы

В Свердловском театре музыкальной комедии состоится мировая премьера мюзикла "Декабристы" по пьесе Карины Шебелян. Премьерные показы пройдут на основной сцене театра 14-15 декабря. В этом зале более 600 мест, и на данный момент билетов на декабрьские спектакли в кассе нет.

"Декабристы" расскажут зрителю не о важном событии в истории страны, а о людях, у каждого из которых свой характер и своя правда. Главным героем становится реальная историческая фигура — князь Трубецкой, очень сложный и противоречивый персонаж. Он возглавляет подготовку к восстанию на Сенатской площади, однако сам в назначенный день туда не является... Осуждать его за это или нет — этот вопрос предлагается решить зрителю. В постановке нет деления на правых и виноватых.

Над созданием мюзикла трудилась сильная команда театральных деятелей. Руководил работой Кирилл Стрежнев — главный режиссёр Свердловского театра музыкальной комедии. Хореографией занимался Сергей Смирнов, создавший в команде со Стрежневым уже не один спектакль, в числе которых "Парк советского периода", "www.силиконовая дура.net" и "Алые паруса". Композитор мюзикла — Евгений Загот, музыкальный руководитель и главный дирижёр нашумевшего мюзикла "Mamma-Mia!".

Следующий показ мюзикла "Декабристы" намечен на 25 января 2017 года.