В экономическом университете пройдёт встреча с Героями России

15 декабря с 14.00 до 18.00 в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 Марта, 62, Дом культуры) состоится встреча "Герои среди нас". Мероприятие продолжает череду торжеств, посвящённых Дню Героев Отечества в России.

На встречу придут Герои России Владимир Шарпатов, командир Ил-76, пробывший год в плену у афганских талибов и сумевший вместе с экипажем и техникой бежать на Родину в 1995 году, полковник Игорь Родобольский, вертолётчик, в 2001 году в ходе контртеррористической операции сумевший довести горящую и почти неуправляемую машину с ранеными до расположения федеральных сил, полковник Сергей Воронин, в 1999 году вместе с группой разведчиков несколько часов отражавший атаки террористов в дагестанском селе Тандо.

Также на встрече выступят председатель Регионального отделения ДОСААФ России генерал-майор Аркадий Воробкало и военный журналист, ветеран боевых действий, автор книги "Герои России Уральского Федерального округа", автор книги очерков "Обещаю вернуться живым" об уральцах, погибших в Афганистане, полковник Владислав Майоров.

Программа мероприятия: