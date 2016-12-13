В экономическом университете пройдёт встреча с Героями России

13 декабря 2016, 14:34

15 декабря с 14.00 до 18.00 в Уральском государственном экономическом университете (ул. 8 Марта, 62, Дом культуры) состоится встреча "Герои среди нас". Мероприятие продолжает череду торжеств, посвящённых Дню Героев Отечества в России. 

На встречу придут Герои России Владимир Шарпатов, командир Ил-76, пробывший год в плену у афганских талибов и сумевший вместе с экипажем и техникой бежать на Родину в 1995 году, полковник Игорь Родобольский, вертолётчик, в 2001 году в ходе контртеррористической операции сумевший довести горящую и почти неуправляемую машину с ранеными до расположения федеральных сил, полковник Сергей Воронин, в 1999 году вместе с группой разведчиков несколько часов отражавший атаки террористов в дагестанском селе Тандо.

Также на встрече выступят председатель Регионального отделения ДОСААФ России генерал-майор Аркадий Воробкало и военный журналист, ветеран боевых действий, автор книги "Герои России Уральского Федерального округа", автор книги очерков "Обещаю вернуться живым" об уральцах, погибших в Афганистане, полковник Владислав Майоров.

Программа мероприятия:

  • 14:00-14:30  - пресс-подход (зеркальный зал Дома культуры)
  • 15:00-15:05 - торжественное начало мероприятия
  • 15:05-15:30 - приветственное слово ректора УрГЭУ Якова Силина
  • 15:30-15:40 - выступление Владислава Майорова
  • 15:40-16:10 - выступление Владимира Шарпатова и демонстрация трейлера х/ф "Кандагар"
  • 16:10-16:20 - выступление Игоря Родобольского
  • 16:20-16:30 - выступление Сергея Воронина
  • 16:30-17:00 - концертная программа
  • 17:00-18:00 - автограф-сессия с участниками торжественной встречи
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