В Екатеринбурге пройдёт пресс-тур в сайкл-студию "Выкрутасы"

14 декабря с 9:00 до 11:30 от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (улица Восточная, 7д) состоится пресс-тур на тему господдержки стартапов - в сайкл-студию "Выкрутасы", которая впервые в России использует интерактивный 3D-симулятор.

Во время тренировки на велотренажёрах на два больших экрана выводится изображение велогонки, в которой участвует каждый из клиентов, находящихся в зале. Тот, кто крутит педали на тренажёре быстрее всех, в виртуальной реальности вырывается в лидеры гонки. Кроме этого, используются уникальные форматы проведения тренировок: киноклубы и дискотеки на велосипедах.

Как отметили в свердловском областном фонде поддержки предпринимательства, создатель студии Елена Бондарева проходила обучение для начинающих предпринимателей "Начни своё дело" ещё будучи наёмным сотрудником в иностранной компании. После обучения кроме знаний осталось желание возвращаться к мысли о собственном бизнесе. В 2015 году, уйдя из международной компании с должности операционного директора по России, Елена сделала бизнес-план сайкл-студии и через 10 месяцев открыла её.

В ходе пресс-тура можно будет сделать съёмки процесса обучения, съёмки в студии (возможно участие в тренировке, необходима спортивная форма), будет возможность получить комментарий от создателя бизнеса Елены Бондаревой и участников обучения.

Программа пресс-тура: