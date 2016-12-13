В Екатеринбурге пройдёт пресс-тур в сайкл-студию "Выкрутасы"

13 декабря 2016, 15:06

14 декабря с 9:00 до 11:30 от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (улица Восточная, 7д) состоится  пресс-тур на тему господдержки стартапов - в сайкл-студию "Выкрутасы", которая впервые в России использует интерактивный 3D-симулятор.

Во время тренировки на велотренажёрах на два больших экрана выводится изображение велогонки, в которой участвует каждый из клиентов, находящихся в зале. Тот, кто крутит педали на тренажёре быстрее всех, в виртуальной реальности вырывается в лидеры гонки. Кроме этого, используются уникальные форматы проведения тренировок: киноклубы и дискотеки на велосипедах.

Как отметили в свердловском областном фонде поддержки предпринимательства, создатель студии Елена Бондарева проходила обучение для начинающих предпринимателей "Начни своё дело" ещё будучи наёмным сотрудником в иностранной компании. После обучения кроме знаний осталось желание возвращаться к мысли о собственном бизнесе. В 2015 году, уйдя из международной компании с должности операционного директора по России, Елена сделала бизнес-план сайкл-студии и через 10 месяцев открыла её.

В ходе пресс-тура можно будет сделать съёмки процесса обучения, съёмки в студии (возможно участие в тренировке, необходима спортивная форма), будет возможность получить комментарий от создателя бизнеса Елены Бондаревой и участников обучения.

Программа пресс-тура:

  • 09:00 – сбор участников
  • 09:00 – 09:15 – комментарий директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Евгения Копеляна, который расскажет об особенностях программы "Начни своё дело" и других видах господдержки стартапов
  • 09:15 – 09:30 – дорога в студию (ул. Горького, 53)
  • 09:30 – 10:45 – съёмки в сайкл-студии
  • 10:45 – 11:00 – дорога в обучающий центр для съёмок проведения программы "Начни своё дело" (ул. Гоголя, 25)
  • 11:00 – 11:30 – съёмки обучения "Начни своё дело", возможность взять комментарии у участников – начинающих предпринимателей и тех, кто хочет начать бизнес.
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