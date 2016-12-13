Чисамба Лунгу - лучший игрок "Урала" в первой части сезона

13 декабря 2016, 15:15 / Спорт

Болельщики футбольного клуба "Урал" определили лучшего игрока клуба по итогам первой части сезона 2016/2017. Им стал замбийский полузащитник Чисамба Лунгу.

Полузащитник набрал 26% голосов. Второе место в голосовании занял Георгий Чантурия (22%), замкнул первую тройку Дмитрий Коробов (14%).

В нынешнем сезоне Лунгу появлялся в стартовом составе "Урала" 18 раз, забил два мяча и отдал две голевые передачи. Гол замбийца в домашнем матче против "Ростова" по праву считается одним из самых красивых голов первой части чемпионата.

Напомним, что на зимний перерыв "Урал" ушёл, находясь на 13-й строчке, то есть в зоне стыковых матчей. В активе "шмелей" 14 очков в 17 матчах. При этом екатеринбуржцы вышли в четвертьфинал Кубка России, где сыграют с "Краснодаром".

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