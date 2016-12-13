В индустриальный парк "Богословский" приходит новая компания-резидент

Компания "Сибэкс", специализирующаяся на производстве оборудования для нефтегазовой промышленности, заявила о своём желании стать резидентом индустриального парка "Богословский".

Как сообщили в областном департаменте информполитики, сейчас представители этой компании согласуют проект соответствующего соглашения с Корпорацией развития Среднего Урала (управляющей компанией парка "Богословский"). Предполагается, что производственные цеха "Сибэкса" займут три гектара. Если это произойдёт, то компаниями-резидентами будет занято около 60% всей территории "Богословского".