В области открылся обновлённый самый северный кинозал

13 декабря 2016, 15:42 / Культура

В рамках проекта Фонда кино и Министерства культуры России в Свердловской области открылся ещё один модернизированный кинотеатр. На этот раз это самый северный кинозал нашего региона - "Северный маяк" в Ивделе.

С открытием современного кинозала ивдельцев поздравил Владимир Мантуров, первый заместитель министра культуры Свердловской области и Николай Михайлов, директор Инновационного культурного центра, в ведомстве которого находится Свердловский областной фильмофонд. Фото: Свердловский фильмофонд

Всего по федеральной программе модернизации кинотеатров в населённых пунктах до 100 тысяч человек в Свердловской области модернизировано уже семь залов - в Тавде, Буланаше, Верхней Салде, Камышлове, Богдановиче, Нижних Сергах и Ивделе.

В последние годы из-за отсутствия цифрового оборудования премьерные ленты в кинотеатре "Северный маяк" в Ивделе показывать было невозможно – демонстрировали только отечественные ретро-фильмы на мультимедийном оборудовании. На выделенные государством пять миллионов рублей в Ивделе приобрели систему многоканального звука, комплект цифрового кинооборудования в формате 2D и 3D, новый экран и кассовые аппараты. Теперь «Северный маяк» будет работать в ежедневном режиме - с 10 часов утра и до позднего вечера. В репертуаре кинотеатра – фильмы только «первого экрана».

Открытие обновлённого кинотеатра вызвал в Ивделе настоящий ажиотаж. Люди с удовольствием пришли на показ фильма "Экипаж". Фото: Свердловский фильмофонд

До конца Года российского кино в нашей области планируется открыть ещё один - восьмой - зал в Верхотурье.

Напоминаем, что обновлённая программа Фонда кино охватывает также населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек. И от Свердловской области уже подано 22 заявки.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Культура

22 часа назад

«Снежная королева» на Урале стала сказкой не только «для маленьких»
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».

23 часа назад

Снежную королеву лишили прописки в Лапландии
Если известный композитор Артём Васильев, автор музыки к блокбастерам «Экипаж» и «София», восемь(!) раз переписывает Ирландский танец к балету «Снежная королева», то явно же: заказ Екатеринбургского оперного театра для него – не проходная работа. А стало быть, премьеру «Снежной королевы» как минимум стоит увидеть. И не переживайте, если вышли из подросткового возраста. Хореограф Вячеслав Самодуров поставил сказку не только «для маленьких».

9 декабря 2016

«Мы прошли войну вместе с Россией. Мы и сегодня вместе»
В канун Дня Героев Отечества в одном из кинотеатров города фильм «28 панфиловцев» посмотрели руководители дипломатических миссий, находящихся в зоне ответственности представительства МИД РФ в Екатеринбурге, а также иностранные студенты уральских вузов. Напомним, что панфиловская дивизия была сформирована в городах Алма-Ате Казахской ССР и Фрунзе Киргизской ССР, а в её состав входили украинцы, русские, казахи, киргизы.

9 декабря 2016

Премьеру балета "Снежная королева" представит Екатеринбургский театр оперы и балета
Екатеринбургский оперный театр представил сегодня (пока - только прессе) свой новый балет "Снежная королева", которой театр завершает 2016 год. Оригинальная хореографическая версия известной сказки Андерсена - очередная работа известного хореографа Вячеслава Самодурова, очередная интерпретация литературной классики (предыдущая его постановка в этом же театре - "Ромео и Джульетта").

8 декабря 2016

Леонид Юзефович: «Мою книгу о современности тут же окрестят историческим романом»
Книгой года назван роман Леонида ЮЗЕФОВИЧА «Зимняя дорога». Книга о противостоянии между белым генералом и его красным противником – а по сути, о бессмысленности этого противостояния. «Зимняя дорога» способна остановить для читателя время, завладеть его вниманием и удержать от первой до последней строки.

8 декабря 2016

Людмила Улицкая: «К такой элите я хотела бы принадлежать»
Если Леонид Юзефович в этом году победил в «Большой книге» по мнению экспертного совета, то читательские голоса вновь принадлежат Людмиле УЛИЦКОЙ. На суд публики она представила роман «Лестница Якова», который, по словам самой писательницы, станет последним в её литературной карьере.

8 декабря 2016

Кто взошёл на литературный олимп?
Крупнейшая литературная премия страны объявила победителей. «Большой книгой» в этом году назван роман пермского автора Леонида Юзефовича «Зимняя дорога». Кстати, за награду боролись ещё два уральских писателя — Алексей Иванов и Анна Матвеева. Журналисты «ОГ» находились в Доме Пашкова и увидели большое литературное событие изнутри. А также поговорили с победителями.

7 декабря 2016

«Горжусь, что нас называют «театром быстрого реагирования»
Генеральный директор Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Михаил САФРОНОВ за выдающиеся достижения в сфере социального развития Свердловской области был награждён знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

7 декабря 2016

Филипп Киркоров: «Стилистика балагана – в моей крови»
Филипп Киркоров – о разнице между творческим и будничным «я» в своём шоу

6 декабря 2016

«София» – не учебник по истории
На телеканале «Россия 1» завершился показ сериала «София». Масштабная историческая картина, рассказывающая о судьбе византийской принцессы Софии Палеолог, ставшей женой Иоанна III – Великого князя Московского, стала одним из ожидаемых сериалов 2016 года.

Последние новости
Что было раньше