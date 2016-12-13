В области открылся обновлённый самый северный кинозал

В рамках проекта Фонда кино и Министерства культуры России в Свердловской области открылся ещё один модернизированный кинотеатр. На этот раз это самый северный кинозал нашего региона - "Северный маяк" в Ивделе.

С открытием современного кинозала ивдельцев поздравил Владимир Мантуров, первый заместитель министра культуры Свердловской области и Николай Михайлов, директор Инновационного культурного центра, в ведомстве которого находится Свердловский областной фильмофонд. Фото: Свердловский фильмофонд

Всего по федеральной программе модернизации кинотеатров в населённых пунктах до 100 тысяч человек в Свердловской области модернизировано уже семь залов - в Тавде, Буланаше, Верхней Салде, Камышлове, Богдановиче, Нижних Сергах и Ивделе.

В последние годы из-за отсутствия цифрового оборудования премьерные ленты в кинотеатре "Северный маяк" в Ивделе показывать было невозможно – демонстрировали только отечественные ретро-фильмы на мультимедийном оборудовании. На выделенные государством пять миллионов рублей в Ивделе приобрели систему многоканального звука, комплект цифрового кинооборудования в формате 2D и 3D, новый экран и кассовые аппараты. Теперь «Северный маяк» будет работать в ежедневном режиме - с 10 часов утра и до позднего вечера. В репертуаре кинотеатра – фильмы только «первого экрана».

Открытие обновлённого кинотеатра вызвал в Ивделе настоящий ажиотаж. Люди с удовольствием пришли на показ фильма "Экипаж". Фото: Свердловский фильмофонд

До конца Года российского кино в нашей области планируется открыть ещё один - восьмой - зал в Верхотурье.

Напоминаем, что обновлённая программа Фонда кино охватывает также населённые пункты с количеством жителей до 500 тысяч человек. И от Свердловской области уже подано 22 заявки.