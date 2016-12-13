В Доме ребёнка при ИК-6 состоится новогоднее представление

13 декабря 2016, 15:41

15 декабря в 10:00 в ИК №6 ГУФСИН России по Свердловской области (Нижний Тагил, ул. Западная, 3а) состоится новогоднее театрализованное представление для воспитанников Дома ребёнка при женской исправительной колонии.

Мероприятие организовано сотрудниками  ГУФСИН совместно с членами Общественного совета при ГУФСИН. В праздничном мероприятии примут участие актёры Екатеринбургского театра кукол.

Для представителей СМИ обязательна аккредитация до 14:00 14 декабря.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше