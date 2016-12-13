В Доме ребёнка при ИК-6 состоится новогоднее представление

15 декабря в 10:00 в ИК №6 ГУФСИН России по Свердловской области (Нижний Тагил, ул. Западная, 3а) состоится новогоднее театрализованное представление для воспитанников Дома ребёнка при женской исправительной колонии.

Мероприятие организовано сотрудниками ГУФСИН совместно с членами Общественного совета при ГУФСИН. В праздничном мероприятии примут участие актёры Екатеринбургского театра кукол.

Для представителей СМИ обязательна аккредитация до 14:00 14 декабря.