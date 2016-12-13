В Екатеринбурге фильм "Тони Эрдманн" покажут за два месяца до российской премьеры

Эксклюзивный показ фильма "Тони Эрдманн" пройдёт в кинотеатре "Пассаж-Синема" 15 декабря 2016 года. Лауреат премии ФИПРЕССИ Каннского кинофестиваля и "Фильм года" по версии Европейской киноакадемии выйдет в российский прокат 23 февраля 2017 года. Однако у жителей Екатеринбурга есть возможность увидеть кинохит за два месяца до премьеры.

По сюжету бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред, решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных корпораций. Чтобы завладеть её вниманием, он выдаёт себя за эксцентричного бизнесмена Тони Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он надеется изменить её представление о жизни и завоевать место в её сердце.

Режиссёр Марен Аде рассказала в интервью IndieWire, что фильм для неё самой получился неожиданно забавным, довольно долгим (хронометраж составляет 162 минуты). "Тони Эрдманн" был тепло встречен критиками по всему миру. Антон Долин, один из наиболее известных кинокритиков России, в своей рецензии для Афиша.Daily отметил: "...широко известных звёзд здесь нет, вызывающего экстрима тоже, сплошные разговоры — и длится больше двух с половиной часов. Но не оторваться".

Фильм уже номинирован на премию "Оскар" (лучший фильм на иностранном языке) и ворвался в топ-100 лучших фильмов XXI века по версии BBC.