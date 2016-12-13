Защитник "Урала" Пабло Фонтанелло покинул расположение клуба
13 декабря 2016, 16:26 / Спорт
У аргентинского защитника "Урала" Пабло Фонтанелло закончился контракт с екатеринбургской командой. По словам главного тренера клуба Александра Тарханова, футболист пока не продлил соглашение.
- У Фонтанелло закончился контракт. Сейчас он уехал домой в отпуск и пока думает о будущем. Пока контракт не продлил. Больше никто команду не покидает. Усиление зимой планируем. Есть проблемы в некоторых позициях, занимаемся данным вопросом, - передаёт слова специалиста Р-Спорт.
Напомним, что Пабло Фонтанелло перешёл в "Урал" из норвежского клуба "Стабек". В составе екатеринбургской команды аргентинец провёл 74 матча в премьер-лиге и забил семь мячей.
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