Защитник "Урала" Пабло Фонтанелло покинул расположение клуба

У аргентинского защитника "Урала" Пабло Фонтанелло закончился контракт с екатеринбургской командой. По словам главного тренера клуба Александра Тарханова, футболист пока не продлил соглашение.

- У Фонтанелло закончился контракт. Сейчас он уехал домой в отпуск и пока думает о будущем. Пока контракт не продлил. Больше никто команду не покидает. Усиление зимой планируем. Есть проблемы в некоторых позициях, занимаемся данным вопросом, - передаёт слова специалиста Р-Спорт.

Напомним, что Пабло Фонтанелло перешёл в "Урал" из норвежского клуба "Стабек". В составе екатеринбургской команды аргентинец провёл 74 матча в премьер-лиге и забил семь мячей.