На интервью к японским журналистам Владимир Путин пришёл с собакой

13 декабря 2016, 16:34 / Политика

На интервью телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури" Президент России Владимир Путин пришёл со своей собакой Юмэ.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, собаку Юмэ породы акита-ину в 2012 году подарили Президенту России власти японской префектуры Акита.

— Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам её представил — она в отличной форме, — сказал Владимир Путин исполнительному директору телекомпании "Ниппон" Такаюки Касуя и главному редактору газеты "Иомиури" Мидзогути Такэси.

Под прицелом телекамер Юмэ поначалу вела себя весьма недоверчиво, даже немного напугала собравшихся журналистов.

— Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции, — прокомментировал Президент России.

Напомним, это интервью организовано в преддверии визита главы нашего государства в Японию, стартующего                15 декабря.

Фото: Офицальный сайт Кремля

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