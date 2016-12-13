На интервью к японским журналистам Владимир Путин пришёл с собакой
13 декабря 2016, 16:34 / Политика
На интервью телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури" Президент России Владимир Путин пришёл со своей собакой Юмэ.
Как сообщает Официальный сайт Кремля, собаку Юмэ породы акита-ину в 2012 году подарили Президенту России власти японской префектуры Акита.
— Мне сказали, что вы хотели посмотреть Юмэ, пожалуйста, я вам её представил — она в отличной форме, — сказал Владимир Путин исполнительному директору телекомпании "Ниппон" Такаюки Касуя и главному редактору газеты "Иомиури" Мидзогути Такэси.
Под прицелом телекамер Юмэ поначалу вела себя весьма недоверчиво, даже немного напугала собравшихся журналистов.
— Правильно испугались, потому что она строгая собака. Очень много народу здесь, камеры работают, софиты светят, фотоаппараты стучат, и она выполняет охранные функции, — прокомментировал Президент России.
Напомним, это интервью организовано в преддверии визита главы нашего государства в Японию, стартующего 15 декабря.
Фото: Офицальный сайт Кремля