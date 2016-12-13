На Центральном стадионе Екатеринбурга смонтировали несущие конструкции крыши

Монтаж основных конструкций крыши над стадионом "Екатеринбург-Арена" (Центральный стадион) закончен. Об этом "Областной газете" сообщили представители подрядной организации, которая проводит реконструкцию спортивного сооружения.

- Сейчас, когда внешнее и внутреннее кольца крыши соединены, мы приступаем к следующему этапу - демонтажу временных поддерживающих конструкций, в результате чего навес стадиона будет полностью опираться на восемь пилонов, - отметил генеральный директор компании "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев. - В настоящее время на площадке специалисты готовят необходимое оборудование. Демонтаж временных поддерживающих конструкций планируется завершить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, по проекту предусмотрено 54 радиальных балки длиной порядка 34 метров каждая: наравне с внешним и внутренним кольцами они являются основными элементами конструкции крыши спортивного сооружения. Монтаж несущих колец был произведён осенью. Ещё раньше были сооружены несущие пилоны.

В 2018 году стадион станет одной из площадок проведения игр чемпионата мира по футболу.

Фото: пресс-служба "Синара-Девелопмент"