В Екатеринбурге пройдёт открытый форум военной прокуратуры ЦВО

14 декабря в 15.30 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50 б) состоится открытый форум военной прокуратуры Центрального военного округа.

Военный прокурор Центрального военного округа генерал-лейтенант юстиции Евгений Иванов, заместитель командующего войсками Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации по работе с личным составом полковник Валерий Данилишин, начальник пресс-службы Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин и председатель комитета солдатских матерей Свердловской области Марина Лебедева проанализируют ситуации, связанные с причинами нарушений прав граждан, определят инструменты по их максимально эффективному устранению.

Участники открытого форума обсудят вопросы состояния преступности, законности и правопорядка в поднадзорных войсках, учреждениях и воинских формированиях, соблюдения прав и законных интересов военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала поднадзорных органов, защиты жизни и здоровья военнослужащих и т.д.

Итоги обсуждения будут использованы в работе органов прокуратуры совместно с общественными институтами, ответственными учреждениями и ведомствами.