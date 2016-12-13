В педуниверситете пройдёт совещание по организации общественного наблюдения за ЕГЭ

13 декабря 2016, 17:00

14 декабря в 9.30 в Уральском государственном педагогическом университете (проспект Космонавтов, 26) начнётся совещание, посвящённое организации общественного наблюдения за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году. В совещании примут участие заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов.

Представители Рособрнадзора, Российского союза молодёжи и министерства общего и профессионального образования Свердловской области совместно с коллегами из Уральского государственного педагогического университета и Новосибирского государственного педагогического университета обсудят стратегические задачи по осуществлению общественного наблюдения в 2017 году, оценят опыт мониторинга мероприятий государственной итоговой аттестации в прошлые годы и работу студентов в качестве общественных наблюдателей.

В 13.30 там же, на площадке УрГПУ, состоится пресс-конференция на тему "Развитие системы общественного наблюдения: кадры и технологии". В качестве спикеров на пресс-конференции выступят заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов, ректор УрГПУ Алевтина Симонова, заместитель председателя Российского союза молодёжи по финансово-экономическим вопросам, директор АНО "Центр студенческих программ Российского союза молодёжи" Владимир Селин и проректор по стратегическому развитию Новосибирского государственного педагогического университета Наталья Алтынникова.

Эксперты озвучат стратегические задачи по осуществлению общественного наблюдения в 2017 году, обсудят особенности существующей системы общественного наблюдения в регионах, а также поделятся опытом в обучении общественных наблюдателей из числа студентов.

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