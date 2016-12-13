Региональный парламент принял областной бюджет на 2017 год

23 минуты назад
В столице Урала не могут продать 17 тысяч квартир
В начале 2017 года на рынке недвижимости Екатеринбурга ожидается стагнация, причём в разных его сегментах, заявил вчера президент Уральской палаты недвижимости Эдуард Богданов. Аналитики прогнозируют незначительные корректировки цен, избыточное предложение на рынке жилой недвижимости и укрупнение строительных компаний.
30 минут назад
Бюджет Свердловской области на 2017 год принят
Вчера, 13 декабря, депутаты свердловского Заксобрания в финальном чтении приняли региональный бюджет на 2017 год. Традиционно от первого к третьему чтению основные показатели областной казны заметно изменились. В ходе согласительных комиссий доходная и расходная части выросли. Кроме того, на два миллиарда рублей (до 11,2) вырос и бюджетный дефицит, который необходимо сокращать. Однако в ходе вчерашнего обсуждения далеко не все депутаты поддержали запланированные методы его сокращения.
12 декабря 2016
Экс-депутат Заксобрания Игорь Данилов возглавил Екатеринбург-ЭКСПО
Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области Игорь Данилов назначен на пост генерального директора АО «Уральский выставочный центр» (Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»).
9 декабря 2016
Как изменился проект областного бюджета-2017 к финальным чтениям?
По итогам согласительных комиссий увеличились все три основных показателя проекта областного бюджета на 2017 год. Об этом вчера на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания заявила вице-губернатор — министр финансов Галина Кулаченко.
9 декабря 2016 Реклама
Покупаем обновки для детей
Дети очень быстро растут, а значит совсем скоро вам может потребоваться покупка новой одежды и обуви. Отправляться с ребенком в торговый центр – вряд ли хорошая идея. Шум, суета, бесконечные примерки могут очень быстро надоесть и стать причиной капризов и слез.
8 декабря 2016
Уральский самолёт «обули» в лыжи
Директор УЗГА рассказал, как зарабатывать на производстве в «Титановой долине» и беспилотниках.
8 декабря 2016
Газ изменил жизнь в Южаково
Село Южаково Горноуральского ГО первую зиму живёт с новой системой теплоснабжения. Школа, детсад, Дом культуры, детдом и три многоквартирника обогревает новая блочная котельная. Частные дома — в коммунальной автономии. Большинство жителей установили газовые котлы, и лишь некоторые отдали предпочтение электрическим. Самостийность обеспечила людям не только денежную экономию, но и комфортные условия проживания.
7 декабря 2016
В Свердловской области заработал фонд поддержки промышленников
Сегодня в полной версии «ОГ» публикуется постановление регионального правительства о создании Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.
6 декабря 2016
Государство продолжит поддержку ипотечных заёмщиков
Государственная программа поддержки россиян, взявших ипотечный кредит, но не сумевших вовремя его выплачивать, продлевается до 1 марта 2017 года. Такое решение приняло правительство РФ.
6 декабря 2016
Екатеринбург в тройке городов-лидеров, где покупают онлайн
Екатеринбург стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга по доле онлайн-покупателей среди пользователей Интернета. Почти 88 процентов совершеннолетней аудитории обращается к интернет-магазинам, сказано в исследовании Яндекс.Маркет.