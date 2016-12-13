Региональный парламент принял областной бюджет на 2017 год

Сегодня Законодательное собрание Свердловской области приняло региональный закон об областном бюджете на 2017 год.

Основные параметры главного финансового документа региона на будущий год выглядят так: доходы — 188,2 млрд рублей, расходы — около 199,4 млрд рублей.

— Ко второму и третьему чтениям дефицит бюджета увеличился на два миллиарда рублей, — прокомментировал председатель комитета Заксобрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков. — Дополнительно выделены средства на ряд направлений. В частности, на газификацию сельских населённых пунктов — 200 миллионов рублей плюсом, это хорошо. Ещё 200 миллионов рублей - на благоустройство населённых пунктов.

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