В Екатеринбурге рассмотрят вопросы контроля за Фондом капремонта

13 декабря 2016, 17:26

14 декабря в 15:00 состоится заседание Общественного совета при Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (улица Малышева, 101, каб. 301).

В ходе встречи будут подведены итоги надзорной деятельности департамента и работы Общественного совета за 2016 год, рассмотрены вопросы прохождения отопительного сезона и результаты контроля за деятельностью Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Здесь же планируется обсудить публичную декларацию целей и задач Госжилстройнадзора на 2017 год.

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