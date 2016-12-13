В Екатеринбурге рассмотрят вопросы контроля за Фондом капремонта

14 декабря в 15:00 состоится заседание Общественного совета при Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (улица Малышева, 101, каб. 301).

В ходе встречи будут подведены итоги надзорной деятельности департамента и работы Общественного совета за 2016 год, рассмотрены вопросы прохождения отопительного сезона и результаты контроля за деятельностью Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Здесь же планируется обсудить публичную декларацию целей и задач Госжилстройнадзора на 2017 год.