Во Дворце пионеров пройдёт "Вечер тишины"

14 декабря в 19:00 во Дворце пионеров (улица Карла Либкнехта, 44) состоится традиционное инклюзивное мероприятие "Особый вечер". В программе - благотворительный аукцион и музыкально-поэтическая постановка "В ожидании тишины".

В этом году это будет 7-й по счёту благотворительный вечер, проходящий в формате театрального представления с участием артистов – людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие приурочено к Международному дню людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Особый вечер" - проект, направленный на социальную реабилитацию, интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержку артистов особой театральной студии "Благое дело". Студия "Благое дело", созданная в Верх-Нейвинском, известна не только в России, но и за рубежом своим уникальным подходом к арт-терапии, позволяющим многим восстанавливать своё духовное и душевное здоровье. Сегодня студия переросла из терапевтического в полупрофессиональный театр.

Каждый год "Особый вечер" посещают более 200 представителей бизнес-элиты. На сцене наряду с артистами "Благого дела" выступали представители органов власти, члены Ротари-клуба, артисты из шоу "Уральские пельмени" и другие.