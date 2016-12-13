Командующий Уральским округом нацгвардии расскажет о целях, задачах и нововведениях

14 декабря в 12:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50б) состоится пресс-конференция, посвящённая формированию и деятельности Уральского округа войск национальной гвардии РФ.

Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Игорь Голлоев расскажет, что представляет собой округ, как был решён кадровый вопрос при формировании новой структуры, а также обозначит нововведения, которых стоит ожидать в работе подразделений Росгвардии.