В Екатеринбурге пройдёт пресс-конференция по работе с мигрантами

13 декабря 2016, 17:42

14 декабря в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20а) состоится пресс-конференция, посвящённая работе с мигрантами в Свердловской области.  

Участники пресс-конференции, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова и исполнительный директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер, ответят на вопросы: 

  • Какова динамика и структура потока мигрантов в Свердловскую область в текущем году?
  • Что предпринимается, чтобы выявить нарушителей миграционного законодательства?
  • Как ужесточение миграционного законодательства повлияло на законопослушность мигрантов? Какие правовые вопросы и конфликты остаются неразрешёнными?
  • Какие проблемы возникают сегодня у женщин-мигрантов и семей по их собственным данным?  Какую помощь они могут получить?
  • Знают ли русский язык мигранты, которые приходят за трудовыми патентами? Как уровень знания языка влияет на адаптацию иностранцев и их семей?
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