В Екатеринбурге пройдёт пресс-конференция по работе с мигрантами

14 декабря в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге (проспект Ленина, 20а) состоится пресс-конференция, посвящённая работе с мигрантами в Свердловской области.

Участники пресс-конференции, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова и исполнительный директор Межнационального информационного центра Нурзида Бенсгиер, ответят на вопросы: