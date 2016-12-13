В Свердловской области наградят лучших благотворителей года

14 декабря в 16.00 в колонном зале Дома Севастьянова (проспект Ленина, 35) состоится XXI церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области.

Мероприятие ежегодно проводится при поддержке правительства Свердловской области и министерства социальной политики Свердловской области в рамках Дней милосердия.

Награждение пройдёт по 12 номинациям. В числе участников - руководители крупных предприятий, представители бизнеса, СМИ, общественников и граждане, небезразличные к судьбам людей, нуждающихся в особой заботе.