В Свердловской области наградят лучших благотворителей года
13 декабря 2016, 17:53
14 декабря в 16.00 в колонном зале Дома Севастьянова (проспект Ленина, 35) состоится XXI церемония награждения лучших благотворителей Свердловской области.
Мероприятие ежегодно проводится при поддержке правительства Свердловской области и министерства социальной политики Свердловской области в рамках Дней милосердия.
Награждение пройдёт по 12 номинациям. В числе участников - руководители крупных предприятий, представители бизнеса, СМИ, общественников и граждане, небезразличные к судьбам людей, нуждающихся в особой заботе.
Напомним, что общая сумма благотворительной помощи в Свердловской области ежегодно растёт. В 2014 году сумма, направленная на благотворительность жителями региона, составила 12 млрд 867 млн рублей, по итогам 2015 года эта сумма составила 13 млрд 654 млн рублей. Итоговая сумма благотворительной деятельности за 2016 год составила более 14 миллиардов 134 миллионов рублей. Точную сумму благотворительной помощи определить не представляется возможным, так как некоторые благотворители оказывают помощь в натуральном виде.