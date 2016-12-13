В Горном университете подведут итоги антиэкстремистской работы за 2016 год

13 декабря 2016, 17:56

14 декабря в 10.00 в "Царском зале" Уральского государственного горного университета (улица Куйбышева, 30) состоится межрегиональная научно-практическая конференция "Стоп ИГИЛ! Урал против экстремизма и терроризма".

В конференции примут участие и выступят с докладами председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств-участников СНГ Марианна Кочубей, епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг), кинорежиссёр, протоиерей Александр Новопашин, известные эксперты, учёные и религиозные деятели из Москвы, Татарстана, Новосибирской области, ХМАО-Югры, Челябинской и Кемеровской областей. Участники конференции представят доклады о текущем состоянии просветительской работы в области противодействия экстремистской и террористической идеологии.   

Организаторами конференции выступают Централизованная Религиозная Организация "Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)" и кафедра теологии УГГУ при поддержке Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

На конференции будут подведены итоги совместного проекта "Центрального муфтията" и кафедры теологии "Противодействие радикальным исламским течениям на территории Свердловской области и укрепление межнационального и межконфессионального мира", который реализуется с начала 2016 года на территории региона при поддержке органов государственной власти и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России Свердловской области.

В рамках конференции планируется презентация сборника докладов, статей и методических разработок, подготовленных экспертами, принявшими участие в мероприятиях проекта, содержащего анализ ситуации в Уральском регионе, Сибири и Центральной Азии о деструктивной деятельности эмиссаров псевдоисламских религиозных организаций и сформулированы рекомендации органам государственной власти для улучшения ситуации. 

Во второй части конференции состоится показ художественного фильма "Рядом с нами" протоиерея Александра Новопашина о деструктивном влиянии сект, снятого при поддержке Центра по противодействию экстремизму МВД России. 

В ходе работы конференции запланирован брифинг для прессы.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше