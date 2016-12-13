В Горном университете подведут итоги антиэкстремистской работы за 2016 год

14 декабря в 10.00 в "Царском зале" Уральского государственного горного университета (улица Куйбышева, 30) состоится межрегиональная научно-практическая конференция "Стоп ИГИЛ! Урал против экстремизма и терроризма".

В конференции примут участие и выступят с докладами председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, председатель Научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре государств-участников СНГ Марианна Кочубей, епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений (Кульберг), кинорежиссёр, протоиерей Александр Новопашин, известные эксперты, учёные и религиозные деятели из Москвы, Татарстана, Новосибирской области, ХМАО-Югры, Челябинской и Кемеровской областей. Участники конференции представят доклады о текущем состоянии просветительской работы в области противодействия экстремистской и террористической идеологии.

Организаторами конференции выступают Централизованная Религиозная Организация "Духовное управление мусульман Свердловской области (Центральный муфтият)" и кафедра теологии УГГУ при поддержке Антитеррористического центра государств-участников СНГ.

На конференции будут подведены итоги совместного проекта "Центрального муфтията" и кафедры теологии "Противодействие радикальным исламским течениям на территории Свердловской области и укрепление межнационального и межконфессионального мира", который реализуется с начала 2016 года на территории региона при поддержке органов государственной власти и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России Свердловской области.

В рамках конференции планируется презентация сборника докладов, статей и методических разработок, подготовленных экспертами, принявшими участие в мероприятиях проекта, содержащего анализ ситуации в Уральском регионе, Сибири и Центральной Азии о деструктивной деятельности эмиссаров псевдоисламских религиозных организаций и сформулированы рекомендации органам государственной власти для улучшения ситуации.

Во второй части конференции состоится показ художественного фильма "Рядом с нами" протоиерея Александра Новопашина о деструктивном влиянии сект, снятого при поддержке Центра по противодействию экстремизму МВД России.

В ходе работы конференции запланирован брифинг для прессы.