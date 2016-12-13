Обзор криминальной хроники вторника, 13 декабря

Жителя Нижнего Тагила обвинили в смерти младенца

В причинении смерти по неосторожности собственной двухмесячной дочери подозревают следователи 27-летнего тагильчанина. Как сообщили в СКР, 7 декабря мужчина с целью обогрева помещения включил электрическую переносную плитку с открытыми элементами нагревания. Рядом с прибором он поставил на пол короб-переноску, в котором спала его дочь. От термического воздействия нагревательных элементов электрической плитки коробка-переноска воспламенилась, в результате чего ребёнок погиб. Следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы.

В Талицком районе полицейские спасли замерзавшего на трассе водителя

Водитель ВАЗ-2106 из посёлка Ертарский Тугулымского района едва не замёрз, после того как в пути у него закончился бензин. Молодой человек ездил по своим делам в Екатеринбург без денег. Сотового телефона у него также не было - мужчина заложил его в ломбард, чтобы приобрести хоть немного топлива на обратную дорогу, сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области. Бензин кончился на 9-м км дороги Талица - Мохирево. Информация о замерзающем на дороге парне поступила в отдел полиции от очевидцев, которые увидели обездвиженный автомобиль на пустой трассе. На помощь попавшему в неприятную ситуацию водителю выехал экипаж ДПС. Сотрудники ДПС вместе с незадачливым автолюбителем съездили в город, где один из инспекторов взял 10 литров бензина и компрессор, чтобы подкачать спустившееся колесо на автомобиле молодого человека. Водитель пожал руки своим спасителям и поблагодарил их. Уже позже анонимная информация о данном событии появилась в соцсетях.

В Екатеринбурге приставы закрыли магазин "Караван"

Деятельность продуктового магазина "Караван" приостановлена из-за многочисленных жалоб жильцов дома, в котором он располагается, сообщает пресс-служба управления ФССП по Свердловской области. В ходе административного расследования Роспотребнадзора было выявлено, что деятельность магазина ухудшает условия проживания и отдыха жителей дома. Как в дневное, так и в ночное время кондиционер магазина на внешней стене работал и издавал шум, превышающий предельные значения: из-за шума жители дома не могут днём открывать окна, а ночью спать. Загрузка товара в магазин осуществлялась со стороны жилого дома, где расположены окна квартир, что также категорически не допускается. Несмотря на выданные предписания, индивидуальный предприниматель нарушения не устранил. Судебными приставами Орджоникидзевского районного Екатеринбурга деятельность магазина приостановлена сроком на тридцать суток.

Частный дом в Цыганском посёлке тушили 40 огнеборцев на 11 спецмашинах

В переулке Ковровом в Екатеринбурге во вторник, 13 декабря, сгорели два частных дома с надворными постройками. По информации МЧС, общая площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. Ликвидацию пожара осложнило отсутствие гидрантов: воду подвозили на специально направленных к месту ЧП автоцистернах и передвижных пожарных водоёмах. Распространению огня на соседние постройки способствовала плотная застройка. Движение автотранспорта в районе пожара было временно ограничено. Остановить продвижение огня удалось к 15:40. По имеющейся информации, никто не пострадал. Причины инцидента будут установлены по результатам экспертизы.