Лунгин в защиту Ельцин Центра: Свобода в Россию пришла с Урала

13 декабря 2016, 19:48 / Общество

Режиссёр Павел Лунгин опубликовал открытое письмо в ответ на критику Ельцин Центра Никитой Михалковым.

По его словам, в основе концепции музея Ельцин Центра лежит попытка рассказать о семи днях из жизни первого российского президента, которые изменили историю нашей страны.

– Главная мысль Ельцин Центра – мы живем и строим новую Россию. Конечно, это все та же страна, которая тысячами исторических культурных линий, всеми генами связана с Россией изначальной и вечной. Вы спросите, чего же в ней нового? В ней появилась Свобода. Мы всегда думали, что свобода придет с Запада. А она пришла с Урала, из глубины России, в лице Бориса Николаевича Ельцина, - пишет Лунгин.

Как отмечает Лунгин, основное достижение ельцинской эпохи – свобода. Именно потому ей посвящен восьмой зал музея с панорамными окнами с видом на город.

– Неужели этот дух свободы и есть тот невидимый "отравляющий и растлевающий" газ, который волнует наших критиков? …С ужасом думаю, что может быть, сейчас учится где-то школьник, который через десять лет обвинит создателя "Утомленных солнцем" в очернительстве нашей истории. Пусть лучше, пока не поздно, ребенок сходит в Ельцин Центр, - отмечает режиссер.

Напомним, ранее Никиту Михалкова, который подверг критике музей Ельцин Центра, хотя сам его ни разу не посещал, пригласил посетить губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор выразил надежду, что режиссёра неверно проинформировали, и он, возможно, изменит своё мнение, когда сам посетит Президентский центр. Полный текст скандального выступления Михалкова в Совфеде "ОГ" опубликовала на своём сайте.

Отметим, российский режиссёр Павел Лунгин, являющийся автором таких известных отечественных фильмов как "Олигарх", "Остров", "Царь", занимался разработкой концепции музея Ельцин Центра.

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