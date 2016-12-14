15 декабря начинается визит Владимира Путина в Японию

15 декабря начинается двухдневный визит Президента России Владимира Путина в Японию.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, на 15 декабря намечена встреча главы нашего государства с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Нагато (префектура Ямагути). 16 декабря в Токио состоится пленарное заседание Российско-японского бизнес-форума, на котором выступят Владимир Путин и Синдзо Абэ.

Предполагается, что в ходе этого визита лидеры двух стран обменяются мнениями по ключевым темам международной и региональной повестки дня, наметят дальнейшие шаги по координации внешнеполитических курсов России и Японии. В центре внимания — наращивание политического диалога, реализация совместных проектов в торгово-экономической сфере, углубление культурно-гуманитарных связей.