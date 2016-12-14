В Екатеринбурге на сгорел дорогой внедорожник

14 декабря 2016, 09:21 / Общество

В ночь на 14 декабря в Екатеринбурге произошло очередное возгорание припаркованного во дворе дома автомобиля. На этот раз от огня пострадал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

- Сообщение о пожаре на улице Крупносортщиков поступило в 4:37, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - На площади 1 квадратного метра повреждён кузов внедорожника. На ликвидацию возгорания было направлено 8 человек личного состава на 2 единицах техники.

Впрочем, вмешательства огнеборцев не потребовалось: очевидцы происшествия справились с пожаром ещё до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Отметим, с начала года в Свердловской области зарегистрировано порядка 550 пожаров на автотранспорте. Более чем в 300 случаях эксперты заявили о преднамеренных поджогах.

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