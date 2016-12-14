Федеральная власть дополнительно выделила Среднему Уралу 193 миллиона рублей на дороги

Правительство РФ приняло распоряжение о распределении между регионами межбюджетных трансфертов на дороги: Свердловской области выделено 193 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба федерального кабмина, всего между 83 субъектами РФ разделено 8,7 млрд рублей.