За январь-октябрь 2016 года на Среднем Урале сумма выданных ипотечных кредитов выросла на 31%

14 декабря 2016, 10:37 / Экономика

2016 год оказался удачным для рынка ипотечного кредитования: в Свердловской области за январь — октябрь объём выданных по ипотеке средств на 31% превысил аналогичный показатель прошлого года.

Как сообщает областной департамент информполитики, всего за десять месяцев на Среднем Урале банки выдали заёмщикам 21 088 ипотечных кредитов на общую сумму 34,47 млрд рублей. Такие показатели позволили нашему региону занять шестое место в стране по объёму ипотеки.

Интерес свердловчан к приобретению жилья в ипотеку подогревает тот факт, что средневзвешенная ставка по жилищным кредитам сейчас на 0,85% ниже прошлогоднего уровня: она равна 12,86% годовых.

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