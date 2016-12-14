Ночью в Реже сгорело предприятие по утилизации боеприпасов

Поздно вечером во вторник, 13 декабря, в Реже на улице Калинина произошёл крупный пожар на предприятии по сбору и утилизации металлолома. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, на предприятии также проводилась утилизация боеприпасов.

- Сообщение о пожаре на территории частного предприятия по сбору и утилизации металлолома поступило в 22.46, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - На место происшествия были направлены 8 единиц спецтехники и 23 человека личного состава. По имеющейся информации, предприятие занимается сбором и утилизацией металлолома, в том числе и боеприпасов.

На месте огнеборцами было установлено, что горит кровля на площади 150 квадратных метров в отдельно стоящем одноэтажном здании. В помещении людей нет, в здании сработала пожарная сигнализация.

К месту пожара была направлена оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области.

Уже в 2.44 пожар на предприятии был потушен. Все пожарно-спасательные подразделения вернулись в места дислокации. В результате пожара пострадавших нет. Точная причина пожара будет установлена пожарными дознавателями.