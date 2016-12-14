Евгений Куйвашев встретился с командующим Уральским округом войск Росгвардии Игорем Голлоевым

18 часов назад
Свердловский депутат попался на пьяной езде
Депутат регионального Заксобрания, член фракции «Справедливая Россия» Армен Карапетян в ночь на 11 декабря был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ДПС. Справедливоросса подозревают в нетрезвом вождении. Инцидент с его участием записали на камеру мобильного телефона и в понедельник вечером показали в сюжете программы «Вести. Дежурная часть». Не исключено, что в случае подтверждения факта пьяной езды он может лишиться мандата.
18 часов назад
Мэров призвали брать пример с «Большого Екатеринбурга»
В следующем году муниципалитеты области разработают собственные стратегии социально-экономического развития по примеру первопроходцев — городов «Большого Екатеринбурга». Такую задачу главам поставил губернатор Евгений Куйвашев вчера на совещании глав муниципальных образований.
12 декабря 2016
Евгений Куйвашев произвёл кадровые перестановки в руководстве Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев подписал три указа о назначении новых руководителей трёх региональных ведомств.
12 декабря 2016
Мэрам не сидится в креслах
За год сразу десять муниципальных глав оставили свои посты досрочно.
12 декабря 2016
Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре
12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.
12 декабря 2016
Льготники Екатеринбурга получили 145 квартир
Новый дом расположен в Екатеринбрге на улице Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. Для льготников в нём предназначено 145 квартир.
12 декабря 2016
Конституция России: менять, адаптировать или не трогать?
Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Принятая в 1993 году, она действует уже 23 года (это один из самых «долгоиграющих» основных законов нашей страны). Но в последнее время, в связи с резким изменением международной обстановки, а также проходящими в стране экономическими и политическими преобразованиями, всё громче звучат разговоры о необходимости принятия новой, отвечающей современным реалиям Конституции. «ОГ» опросила представителей обоих лагерей — и сторонников сохранения нынешней Конституции, и их оппонентов.
9 декабря 2016
«Мы затыкаем дырки в неработающих законах»
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова о самых громких историях этого года, в которых приходилось принимать участие
8 декабря 2016
Главой Заречного стал управленец с Белоярской АЭС
Вчера дума Заречного единогласно выбрала нового градоначальника. Им стал бывший председатель общественного совета Белоярской атомной электростанции — Андрей ЗАХАРЦЕВ.
7 декабря 2016
Куда заложены деньги?
Депутаты муниципальных дум просят скорректировать местные бюджеты