Евгений Куйвашев встретился с командующим Уральским округом войск Росгвардии Игорем Голлоевым

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с командующим Уральским округом войск национальной гвардии РФ Игорем Голлоевым. Об этом сообщил областной департамент информполитики.

Как рассказал Игорь Голлоев, первый этап формирования подразделений Росгвардии в нашем регионе успешно завершён.

— Создана серьёзная структура, перед которой стоят большие задачи. Я желаю вам успехов в работе. Со своей стороны хочу вас заверить в том, что на нас вы можете всегда рассчитывать. Мы готовы оказывать содействие в различных направлениях вашей работы, — подчеркнул губернатор.