Директор ФСБ рассказал о предотвращённом в Екатеринбурге теракте

На состоявшемся в минувший вторник, 13 декабря, заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) директор ФСБ Александр Патрушев упомянул Екатеринбург в числе городов, в которых с начала года были предотвращены теракты. Как пояснили "ОГ" в УФСБ по Свердловской области, речь идёт о февральском задержании группы подозреваемых в подготовке терактов.

Всего в России органами госбезопасности с начала года было предотвращено 42 теракта.

"Повышена эффективность упреждающих действий правоохранительных органов и силовых структур, - приводит слова директора ФСБ ТАСС. - Совместными усилиями на стадии подготовки предотвращено 42 преступления террористической направленности".

По словам Бортникова, в 2016 году теракты предотвращены в транспорте и местах массового пребывания людей. Председатель НАК отметил, что их планировали выходцы из ближнего зарубежья.

Напомним, в начале февраля в Екатеринбурге были задержаны 7 членов бандгруппы, состоящей из граждан России и стран Центрально-Азиатского региона, входящих в запрещённую в России международную террористическую организацию "Исламское государство", осуществлявшие подготовку резонансных террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловской области.